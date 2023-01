Zwei Leichtverletzte nach Frontalkollision mit drei Autos

Wie die Kantonspolizei mitteilt, hat sich am Samstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Engadinerstrasse H27 in Richtung Ardez eine Kollision ereignet. Ein 40-jähriger Autofahrer war auf dem Weg zwischen Scuol und Ardez und kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte seitlich mit einem anderen Auto, das von einem 43-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Das Auto des 43-Jährigen wurde bei der Kollision hinten links die Türe und das Rad abgerissen, schreibt die Kantonspolizei weiter. Kurz darauf folgte ein weiteres Auto mit einem 62-jährigen Lenker, welches mit dem Auto des 40-Jährigen frontal-seitlich kollidierte.

Ein Team vom Rettungsdienst Scuol führte bei den Unfallbeteiligten vor Ort medizinische Kontrollen durch und transportierte den 62-Jährigen und dessen Mitfahrerin zur ambulanten Behandlung ins Spital. Die total beschädigten Autos wurden aufgeladen und abtransportiert. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab. (red)