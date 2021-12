Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 in Niederurnen

Ein Lastwagen mit Anhänger fuhr am Donnerstagmorgen kurz nach 6 Uhr auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich. Aufgrund der winterlichen Strassenverhältnissen war er bei der Einfahrt der Raststätte Glarnerland in Fahrtrichtung Zürich auf dem Pannenstreifen im Schnee festgefahren. Damit der Lastwagen geborgen werden konnte, führte die Kantonspolizei Glarus den Verkehr einspurig an der Pannenstelle vorbei.

Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte, wurde dabei um 7.45 Uhr ein Polizist aus noch ungeklärten Gründen von einem Auto erfasst. Die Rega brachte den schwerverletzten Beamten ins Universitätsspital Zürich. Die Autofahrerin verletzte sich ebenfalls. Die Ambulanz brachte sie ins Kantonsspital Glarus. Zudem entstand an den Fahrzeugen Sachschaden.

Als Folge des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen mit Rückstau, wobei der Verkehr am Donnerstagvormittag während der Unfallaufnahme umgeleitet wurde. Der Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei St. Gallen untersucht. (so)