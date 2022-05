Schülerin wird auf Fussgängerstreifen angefahren

Um 11.50 Uhr am Dienstag war ein 49-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in Glarus in Richtung Netstal unterwegs. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, übersah er auf Höhe Iseliguet eine Schülerin, die den Fussgängerstreifen von rechts überquerte. Es kam zur Kollision mit der rechten Autoseite.

Die 13-jährige Schülerin verletzte sich am Bein, wie es weiter heisst. Die Ambulanz brachte sie ins Kantonsspital Glarus. Das Auto wurde beschädigt und es kam zwischen Glarus und Netstal zu Rückstau. (red)