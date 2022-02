Schnee auf der Autobahn: Zwei Autos kollidieren mit Leitplanke

Auf der Autobahn A3 bei Bilten ereignete sich am Dienstag um 4.35 Uhr ein Unfall. Ein 51-jähriger Autofahrer war bei winterlichen Strassenverhältnissen in Richtung Chur unterwegs. Als er ein anderes Auto überholen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt.

Das Auto kam ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelleitplanke und dem anderen Auto. Dieses kam durch den Zusammenstoss ebenfalls ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der 60-jährige Fahrer zog sich Prellungen zu, wie es heisst. Er wurde von der Polizeipatrouille ins Kantonsspital Glarus gebracht.

Die Strasseneinrichtung und die beiden Autos wurden beschädigt. (so)