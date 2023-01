Vier Unfälle nacheinander: Kantonspolizei Glarus hat alle Hände voll zu tun

Verkehrsmässig rückte die Kantonspolizei am Samstag an vier Verkehrsunfälle aus, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Der erste Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr in Netstal. Eine 19-jährige Autofahrerin war auf der Tschuoppisstrasse in Richtung Hornergut unterwegs. Sie verlor auf der schneebedeckten Strasse die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einer Strassenlaterne. Gemäss Kantonspolizei entstand an der Strassenbeleuchtung und am Auto Sachschaden.

Blut- und Urinprobe nach Selbstunfall

Kurz vor 17 Uhr kam es in Ziegelbrücke zu einem weiteren Autounfall. Ein 18-Jähriger fuhr mit dem Auto von der Berufsschulstrasse in Richtung Niederurnen. Wie die Polizei schreibt, verspürte der Autofahrer gemäss eigenen Angaben aufgrund eines vorbestehenden medizinischen Problems während der Fahrt Schmerzen im Herzbereich, weswegen er sich im Fahrersitz streckte. Bei dieser Verrichtung habe er auf das Gaspedal gedrückt, heisst es weiter. In der Folge beschleunigte das Auto, fuhr unkontrolliert über ein angrenzendes Parkplatzareal und prallte anschliessend in einen Zaun, wobei Sachschaden entstand. Laut Mitteilung wurde dem 18-Jährigen der Führerausweis vorsorglich abgenommen. Die Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus ordnete eine Blut- und Urinprobe an.