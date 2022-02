Sachschaden nach Unfall

Der Lenker eines Personenwagens ist am Freitag um 13.45 Uhr von der Autobahn in Richtung Weesen unterwegs gewesen. Auf Höhe Biäsche beabsichtigte er, nach links auf eine Nebenstrasse abzubiegen. Dabei übersah der 43-Jährige ein entgegenkommendes Auto, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Trotz Vollbremsung kam es zur Kollision. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. (red)