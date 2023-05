Chur: E-Bike Fahrer kollidiert mit Auto

Eine 66-jährige Autofahrerin fuhr von der Rheinstrasse her über die Ringstrasse in den Kreisel Ring- / Scalettastrasse. Als sie in den Kreisel einfuhr, kollidierte sie mit einem 62-jährigen E-Bike Fahrer, welcher auf der Scalettastrasse in Richtung Stadtzentrum fuhr, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt. Beim Sturz wurde der E-Bike Lenker verletzt. Er begab sich in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (red)