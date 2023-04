Auffahrtsunfall in Zizers: Polizei sucht Zeugen

Auf der Autobahn A13 in Zizers fuhr am Samstag um 7.30 Uhr ein silberfarbiger Personenwagen der Marke Hyundai von Landquart kommend in Richtung Chur. Kurz nach dem Rastplatz Apfelwuhr bogen zwei Autos auf die Autobahn ein, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Im konkreten, ein grauer Mercedes-Benz mit deutschen Kontrollschildern vor und ein schwarzer SUV-Geländewagen direkt hinter dem Hyundai Personenwagen ein. In dieser Rheinfolge, auf der Überholspur fahrend, fuhren die drei Autos in Richtung Chur. Zur selben Zeit und auf gleicher Höhe fuhr ein rotes Auto mit St. Galler Kontrollschilder auf dem rechten Fahrbahnstreifen die Strecke zwischen dem Rastplatz Apfelwuhr und Zizers. Unmittelbar vor der Autobahnausfahrt Zizers, kam es zu einem Auffahrunfall, wobei der Hyundai auf den Mercedes-Benz auffuhr.

Zeugen gesucht

Personen, welche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsstützpunkt NORD (Chur), Telefon 081 257 75 80, in Verbindung zu setzen. Insbesondere sucht die Kantonspolizei Graubünden die Lenkerin oder den Lenker des roten Personenwagens mit St. Galler Kontrollschildern. Das Fahrzeug wurde in der Art eines Opel Corsa beschrieben. (red)