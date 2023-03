Anhänger löst sich und kollidiert mit Leitplanke

Am Freitagabend um ca. 18.40 Uhr ereignete sich auf der A3 in Mühlehorn bei der Ausfahrt Murg ein Verkehrsunfall mit Sachschadenfolge, wie Kantonspolizei Glarus mitteilt. Ein 59-jähriger Autofahrer war mit seinem Auto und einem Sachentransportanhänger in Richtung Sargans unterwegs. Bei der Ausfahrt Murg löste sich plötzlich der nicht korrekt montierte Anhänger von der Anhängevorrichtung und rollte unkontrolliert auf die Überholspur und kollidierte dort mit der Leitplanke, heisst es. Verletzt wurde niemand. Während den Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau. (red)