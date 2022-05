Rückstau nach Auffahrunfall auf der A3 in Bilten

Ein Autofahrer war am Sonntag um 1 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Zürich unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Dabei bemerkte er zu spät, dass das Auto vor ihm aufgrund des starken Verkehrsaufkommens abbremsen musste und kollidierte mit diesem. Beim Unfall wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen mit Rückstau.