Das war 2022 bei der Stadtpolizei Chur

Mit der Normalisierung der Coronasituation rückte der polizeiliche Kernauftrag wieder in den Vordergrund, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur heisst. Der Nachholbedarf bei Anlässen sei nach zwei Jahren Pandemie merklich spürbar gewesen. So haben gesamthaft die Anlässe, auch aufgrund von neuen Veranstaltungen, nochmals zugenommen. Die Stadtpolizei kommt bei jeglichen Anlässen ins Spiel und unterstützt die Organisatoren bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, um somit die Sicherheit zu gewährleisten.