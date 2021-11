Rollerfahrerin wird bei Kollision in Netstal verletzt

Zum Unfall kam es gegen 15.30 Uh rauf der Landstrasse in Netstal. Laut Kantonspolizei Glarus war eine 17-jährige Rollerfahrerin von Netstal herkommend in Richtung Glarus unterwegs. Zur gleichen Zeit wartete eine 58-jährige Autofahrerin bei der Kreuzung Lerchenstrasse/Landstrasse auf eine passende Gelegenheit, auf die Landstrasse zu fahren. Dies tat sie dann auch, als die vortrittsberechtigte Rollerfahrerin die Kreuzung erreichte.

Die beiden kollidierten und die Rollerfahrerin stürzte zu Boden. Sie wurde leicht verletzt. Am Roller und am Auto entstand Sachschaden. (so)