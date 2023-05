Mehrere Verletzte bei Unfall bei Domat/Ems

Am Freitag kurz nach 20 Uhr ist ein 47-Jähriger mit seinem Auto von Bonaduz in Richtung Norden gefahren. Gleichzeitig fuhr eine 29-Jährige in Richtung Süden. Höhe Ausfahrt Bonaduz kam es aus noch nicht ganz geklärten Gründen zu einer heftigen Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dies teilte die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mit.

Zwei Helikopter im Einsatz

Im Fahrzeug der 29-Jährigen befanden sich vier Personen, drei Erwachsene und ein Kleinkind. Die Fahrerin wurde im Auto eingeklemmt und musste durch Feuerwehrleute und durch die Strassenrettung Chur aus dem total beschädigten Fahrzeug geschnitten werden. Sie wurde mit unbestimmten Verletzungen mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht. Die Mitfahrerin wurde mit einer Ambulanz ins Kantonsspital gebracht. Der Beifahrer wurde mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance ins Spital nach St. Gallen geflogen.