Rentner legt falschen Gang ein und rammt zwei Autos

Ein 86-jähriger Autofahrer wollte um 14.40 Uhr vom «Migros»-Parkplatz rückwärts in die Wiesenstrasse in Niederurnen fahren. Das schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Aufgrund einer Fehlmanipulation sei er jedoch wider Erwarten vorwärts gefahren, mit der Fassade der angrenzenden «Migros»-Filiale kollidiert und dann unkontrolliert auf dem Trottoir weitergefahren, bis er in zwei parkierte Autos prallte.

Beim Unfall wurde eine 53-Jährige, die sich zum Zeitpunkt der Kollision in ihrem parkierten Fahrzeug befand, leicht verletzt, wie es weiter heisst. An allen drei Autos entstand Sachschaden, ebenso an der betroffenen Hausfassade. (red)