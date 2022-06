Präventionsaktion «Super Biker»

Eine grosse Anzahl Motorradfahrende besuchte am vergangenen Samstag den Aktionsplatz, um sich mit den Motorradpolizisten und den Fahrzeugexperten auszutauschen, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Die Interessierten erhielten Tipps und Broschüren mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit auf dem Motorrad zu erhöhen. Sie hatten zudem die Möglichkeit, ein Laser-Geschwindigkeitsmessgerät sowie mehrere Polizeimotorräder zu begutachten, was auf grosses Interesse stiess. Der Austausch wurde von beiden Seiten sehr geschätzt und rege genutzt, wie es heisst. Vor der Weiterfahrt konnten sich die Motorradfahrenden vor Ort mit Kaffee und Kuchen stärken.