Poschiavo: Mann verletzt sich bei der Arbeit mit Motorsäge

Zum Arbeitsunfall kam es gegen 15 Uhr am Freitagnachmittag, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Ein 65-Jähriger wollte mit einer Motorsäge einen knapp drei Meter langen Holzstamm längsseitig in zwei Teile schneiden. Dabei kam es zum Unglück und der Mann verletzte sich am linken Unterarm.

Gemäss Mitteilung konnte der Verletzte selbstständig die Rega alarmieren. Er wurde ins Kantonsspital Graubünden geflogen. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht, wie es zum Unfall gekommen ist. (red)