Nach Ausweichmanöver: Zwei Töfffahrer kollidieren

Zwei Töfffahrer waren am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in Chur auf der Malixerstrasse von Lenzerheide in Richtung Chur unterwegs. Gemäss Aussagen kam ihnen zwischen Känzeli und Pramatenweg ein Auto auf ihrer Fahrbahn entgegen. Der erste Töff musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt. Der zweite Töfffahrer bremste ebenfalls, doch die beiden Töffs kollidierten seitlich.

Keine Verletzten

Beide Töfffahrer blieben unverletzt. Beide Töffs wurden beschädigt und einer musste abgeschleppt werden, wie es heisst. Das Auto fuhr ohne anzuhalten in Richtung Lenzerheide weiter.

Gemäss einer aktualisierten Polizeimeldung vom Samstag handelt es sich beim Auto nicht wie ursprünglich von der Polizei mitgeteilt, um einen Lieferwagen, sondern um einen silbernen oder grauen Personenwagen, möglicherweise ein Subaru oder Mitsubishi mit einem blau-grünen Aufkleber auf der Fahrerseite.

Die Stadtpolizei Chur bittet den Lenker des Personenwagens, sowie Personen welche Angaben über den Verkehrsunfall machen können, sich unter Telefon 081 254 53 00 zu melden

(red)