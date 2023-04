In Hätzingen und Haslen: Kantonspolizei Glarus rückt am Freitagabend mehrmals aus  

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus ereignete sich der erste der beiden Unfälle gegen 18.45 Uhr in Hätzingen. Ein Autofahrer war auf der Hauptstrasse in Richtung Linthal unterwegs. Gemäss eigenen Angaben musste er aufgrund von Gegenverkehr nach rechts ausweichen.

In der Folge kollidierte er mit der rechtsseitigen Gartenmauer, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Beim Unfall verletzte sich niemand. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei nahm dem Unfallverursacher den Führerauweis wegen Fahrunfähigkeit auf der Stelle ab.

Von Strasse abgekommen

Am späteren Freitagabend um etwa 22.45 Uhr kam es in Haslen zu einem zweiten Unfall. Eine 48-jährige Autofahrerin fuhr auf der Tannenbergstrasse bergwärts, wie die Kantonspolizei schreibt. Oberhalb des sogenannten «Jooszuu» beabsichtigte sie über die Brücke in den Zunweg abzubiegen. Aufgrund des starken Regens waren ihre Sichtverhältnisse eingeschränkt, weshalb sie zu früh abbog und dadurch die Brückeneinfahrt verpasste.

Laut Polizeimeldung geriet das Auto dabei neben die Strasse und kam wegen der eingeleiteten Vollbremsung im steil abfallenden Wiesenbord zu stehen. Die Feuerwehr Kärpf sicherte das Auto vor dem weiteren Abrutschen. Die Polizei befreite die Autofahrerin unverletzt aus dem Auto. Im Anschluss wurde das Fahrzeug mittels Hebekran geborgen. Es entstand geringer Sachschaden. (red)