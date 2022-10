Pächter verscheuchen Einbrecher

Eine unbekannte Täterschaft hat sich in der der zweiten Nachthälfte auf Dienstag gewaltsam Eintritt ins Gesellschaftshaus in Ennenda verschafft. Innen angelangt, versuchten die Unbekannten weitere Türen aufzubrechen, wie einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus zu entnehmen ist. Die Täterschaft flüchtete aber in unbekannte Richtung, als sie die anwesenden Pächter bemerkte.