Zwei Verkehrsunfälle: In Mollis und Benken entsteht Sachschaden

Wie die Kantonspolizei Glarus schreibt, ereignete sich am Samstag, 11. Februar, um etwa 15.35 Uhr, an der Kerenzerbergstrasse in Mollis ein Selbstunfall eines Autos mit Sachschadenfolge. Ein 80-jähriger Autofahrer sei von Näfels kommend in Richtung Filzbach gefahren, als er aufgrund eines korrekt entgegenkommenden Fahrzeuges derart erschrak, dadurch zu weit nach rechts lenkte und in der Folge in einen Zaun prallte. Am Auto sowie an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der Lenker muss sich nebst der Unfallverursachung auch wegen des Entzuges des Führerausweises verantworten, wie es weiter heisst.

Geringer Sachschaden auf der Autobahn

Um 14.40 Uhr hat sich auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Chur ein weiterer Verkehrsunfall ereignet. In Benken bemerkte ein 28-jähriger Autofahrer zu spät, dass das Auto vor ihm wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens abbremste und prallte diesem ins Heck. Das schreibt die Glarner Polizei. Durch die Kollision wurde der Wagen wiederum in das Auto davor geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden, verletzt wurde beim Unfall niemand. (red)