Hang in Schwanden rutscht erneut – neun Personen evakuiert

Am Freitagmittag wurde festgestellt, dass der Hang im Bereich der Wagenrunse in Schwanden erneut gerutscht ist. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, mussten fünf Häuser evakuiert werden. Neun Personen haben ihr Zuhause vorsorglich verlassen.

Gemäss Messungen ist das Gebiet auch am Samstag nicht zur Ruhe gekommen, weshalb die betroffenen Personen noch nicht in ihre Häuser zurück dürfen. Die Lage werde laut Kantonspolizei Glarus am Sonntag neu beurteilt. Weitere Informationen sollen um 19 Uhr bekannt gegeben werden. Der Hang werde zurzeit intensiv überwacht.