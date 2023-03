Einbruch in Netstal: Polizei sucht Hinweise

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16. März und Samstag, 25.März wurde in Netstal, im Teil Schlöffeli, in ein Wohnhaus eingebrochen. Eine unbekannte Täterschafft verschaffte sich laut der Kantonspolizei Glarus gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und ein Laptop entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Franken.

Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl sind an die Kantonspolizei Glarus unter 055 645 66 66 zu richten.

(red)