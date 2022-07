Nach Sekundenschlaf ins Strassengeländer geprallt

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus ereignete sich der Unfall in der Nacht auf Samstag gegen 3 Uhr. Ein Autofahrer fuhr in Richtung Näfels, als er in einer Linkskurve infolge eines Sekundenschlafs die Herrschaft über sein Auto verlor. Er prallte in das dortige Strassengeländer.

Wegen der Wucht des Aufpralls wurde das Auto wieder auf die Strasse geschleudert, überquerte diese und kam im Bereich des gegenüberliegenden Trottoirs zum Stillstand. Am Auto entstand Totalschaden.

Der Autofahrer blieb beim Unfall unverletzt, wie es weiter heisst. Die Kantonspolizei Glarus entzog ihm jedoch den Führerausweis vor Ort. (red)