Nach Kollision: Zeugen gesucht

Am vergangenen Samstagabend haben sich in Netstal im Bereich Schlatt zwei Autos gekreuzt. Dabei touchierten sie einander so stark, dass es zu Sachschaden kam, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Der Unfall passierte um 21.40 Uhr.

Der Fahrer, der von Mollis her kam, fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Bei dem unbekannten Auto handle es sich mutmasslich um einen schwarzen VW Passat , schreibt die Polizei. Er sei auf der linken Fahrzeugseite vermutlich stark beschädigt.

Personen, die Hinweise zum Unfallwagen oder zu dessen Lenker oder dessen Lenkerin machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Glarus unter 055 645 66 66 zu melden. (sz)