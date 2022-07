Nach der Tiefgarage die Kollision

Am Montag, um 13.30 Uhr, ereignete sich auf der Spitalstrasse in Glarus ein Verkehrsunfall. Die 60-jährige Lenkerin eines Autos fuhr aus der Tiefgarage des Kantonsspitals. Dabei kam es zur Kollision mit einem von der Burgstrasse herkommenden Radfahrer, wie die Kantonspolizei Glarus schreibt. Der 59-Jährige habe sich beim Sturz unbestimmte Verletzungen zugezogen. Die Ambulanz brachte ihn ins Kantonsspital Glarus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (red)