Zwei Töfffahrer kollidieren in Churwalden

Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr ist ein 35-Jähriger mit seinem Töff von Churwalden in Richtung Malil gefahren. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Töfffahrer, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt. Anwesende leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 35-Jährige wurde mit schweren Beinverletzungen ins Kantonsspital Graubünden gebracht. Der entgegenkommende Töfffahrer blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei Graubünden bittet Personen, die Aussagen zum Verkehrsunfall machen können, sich beim Verkehrsstützpunkt Nord in Chur zu melden unter der Telefonnummer 081 257 75 80.

(red)