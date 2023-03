Gülle verschmutzt Landwasser bei Schmitten

Auf einem landwirtschaftlichen Gutsbetrieb bei Schmitten in Albula wurde am Sonntag um 13.15 Uhr festgestellt, dass Gülle aus einer Jauchegrube ausgetreten war. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Die Gülle sei über eine Wiese letztlich in den Fluss Landwasser gelangt. Da dies längere Zeit unbemerkt blieb, habe eine grössere Menge das Fliessgewässer verunreinigt.

Wie es weiter heisst, standen vor Ort Angehörige der Feuerwehr Albula, des Amts für Jagd und Fischerei, wie auch Vertreter des Amts für Natur und Umwelt im Einsatz. Weiter wurde die Wasserdurchflussrate, zur Reduzierung der Gülle-Konzentration im Landwasser, durch Techniker der Albula-Landwasser-Kraftwerke erhöht. Die weiteren Abklärungen bezüglich Schäden am Fischbestand werden durch Spezialisten des Amts für Jagd und Fischerei getätigt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände der Gewässerverschmutzung ab. (red)