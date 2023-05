Totalschaden nach Unfall am Kerenzerberg

Am Donnerstagabend ist ein 18-jähriger Autofahrer so heftig mit der Leitplanke in Obstalden kollidiert, dass sein Auto einen Totalschaden erlitt. Wie die Kantonspolizei Glarus meldet, war der Autofahrer um 21.30 Uhr auf der Kerenzerbergstrasse in Richtung Filzbach unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er in einer Linkskurve zu weit nach rechts und prallte in die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. (kapo)