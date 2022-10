Mit Gleitschirm abgestürzt

Ein 57-jähriger Gleitschirmflieger sei am Donnerstag in Fanas gestartet, teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Kurz vor 14.30 Uhr habe er den Landeplatz Schiers angeflogen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist er zu nahe der Oberleitung der Bahn geflogen und hat bei einer Lenkkorrektur die Kontrolle verloren. Dabei geriet er in einen schnellen Sinkflug und prallte auf einer Wiese auf.

Anwesende haben den Verunfallten bis zum Eintreffen der Rega betreut. Diese flog den mittelschwer verletzten Mann ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. (red)