Mit Elektromobil verunfallt

Der 86-jährige Lenker des Elektromobils ist am Samstag um 19.10 Uhr auf der Thonerstrasse in Schwanden talwärts gefahren. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus bremste der Mann ab und beabsichtigte links in die Güetlistrasse einzubiegen.

Dabei kippte das Elektromobil auf die rechte Seite und stürzte. Da sich der Lenker beim Sturz Verletzungen zuzog, musste er mit der Ambulanz ins Kantonsspital Glarus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.