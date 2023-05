Vermisstes Ehepaar tot in Zernez aufgefunden

Am 9. Mai ging um 17.15 Uhr die Meldung bei der Kantonspolizei Graubünden ein, wonach ein Ehepaar aus Zernez vermisst werde. Aufgrund der Meldung wurde am Mittwoch eine gross angelegte terrestrische Suchaktion mit mehreren Polizistinnen und Polizisten durchführt, welche jedoch erfolglos blieb. Am Donnerstag wurde die Suche fortgesetzt, wobei um 14.45 Uhr in einem Tobel im Gebiet Ova Spin am Ofenpass ein Autowrack gefunden wurde, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. In unmittelbarer Nähe des Autos konnten auch die leblosen Körper des 87-jährigen Mannes und der 81-jährigen Frau aufgefunden werden. Gemäss ersten Erkenntnissen kam das Auto bei der Verzweigung zur Zentrale Ova Spin von der Ofenbergstrasse ab und stürzte in das Tobel.

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände, die zu dem Todesfall des Ehepaares geführt haben, ab. (red)