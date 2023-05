In Schwanden verletzt eine Frau einen Mann mit einem Messer

An Auffahrt sind eine Frau und ein Mann an der Plattenaustrasse in Schwanden gegen 23 Uhr in einen Streit geraten. Dabei hat die 38-Jährige in ihrer eigenen Wohnung einen 36-jährigen Bekannten mit einem Küchenmesser verletzt, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Die Frau habe sich dabei in einer Abwehrhaltung befunden und den Mann nicht mutwillig attackiert. Der Mann wurde durch einen Stich ins Bein verletzt und musste sich ambulant behandeln lassen. Bei beiden wurde eine Urin- und Blutprobe angeordnet, da der Verdacht auf Alkoholkonsum besteht. Der Vorfall wird polizeilich untersucht. (kapo)