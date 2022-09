Mehrere Verletzte bei Frontalkollision am Julierpass

Am Samstag, kurz vor 9.30 Uhr, ist eine 63-jährige Autofahrerin zusammen mit ihrem 73-jährigen Beifahrer auf der Nationalstrasse von Silvaplana bergwärts in Richtung Julier-Passhöhe gefahren. Das teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Gleichzeitig fuhr ein 24-Jähriger mit seinen vier Autoinsassen von der Passhöhe talwärts in Richtung Silvaplana. Wie es heisst, hat er zu Beginn einer übersichtlichen Geraden, Höhe Alp Güglia, zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos angesetzt. Dabei sei er aus noch unbekannten Gründen in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem entgegenkommenden Auto der 63-Jährigen kollidiert. Nach den ersten notfallmedizinischen Versorgungen vor Ort, mussten drei leicht verletzte Personen mit der Rettung Oberengadin und der Rega ins Spital Oberengadin nach Samedan überführt werden, so die Polizei. Eine 32-jährige Mitfahrerin des talwärts fahrenden Autos, wurde mit ihrem 8-monatigen Baby zur Kontrolle mit einem zweiten Helikopter der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen. Beide massiv beschädigten Autos mussten aufgeladen und abtransportiert werden.