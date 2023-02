Kollisionen in Marmorera: Zwei Autos rutschen auf die Gegenfahrbahn

Am Samstagmittag kam es auf der Julierpassstrasse in Marmorera unabhängig voneinander zu zwei Frontalkollisionen. Weil die Strasse schneebedeckt war, rutschte jeweils ein Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es laut der Kantonspolizei Graubünden jeweils zur Frontalkollision.

Drei Personen verletzt

Bei einer der beiden Kollisionen wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Die Rettung Mittelbünden brachte sie ins Spital nach Savognin, wie es heisst.

Die Strasse habe für längere Zeit gesperrt werden müssen, weil sie wegen der Unfallautos nicht mehr passierbar gewesen sei. Später wurde der Verkehr an den Unfallautos vorbeigeleitet, bis sie abgeschleppt wurden. (red)