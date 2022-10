Mehrere Einbrüche in Glarus

Die unbekannte Täterschaft suchte Örtlichkeiten an der Schwertgasse, Auf Erlen, an der Ygrubenstrasse, in der Abläschstrasse, an der Winkelstrasse, an der Waisenhaus- und der Burgstrasse auf, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Medienmitteilung schreibt. Nach dem Eindringen durchsuchte die Täterschaft Schubladen und Schränke nach Bargeld und Zigaretten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Franken.