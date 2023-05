Fahrunfähiger Autofahrer muss Führerausweis vor Ort abgeben

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, hat eine Drittperson gegen 18 Uhr am Sonntagabend die Polizei auf einen Autofahrer aufmerksam gemacht. Er war auf der Hauptstrasse von St. Gallen in Richtung Graubünden kommend in Mastrils auf einen Parkplatz gefahren. Ein Reifen sei platt und der Autofahrer sei nicht fahrfähig gewesen, heisst es in der Mitteilung.

Vor Ort traf eine Polizeipatrouille den 47-jährigen Lenker des Autos an. Aufgrund der bei ihm durchgeführten Atemalkoholprobe wurde ihm der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände der Fahrt und wo die Kollision, die zum platten Reifen führte, stattgefunden hat. (red)