Mann stürzt beim Wandern in die Tiefe und stirbt

Ein 77-jähriger Mann war am Dienstag im Gebiet Wärbern im Klöntal auf einer Wanderung unterwegs. Am Nachmittag stürzte er aus noch ungeklärten Gründen auf einem Hirtenweg im Gebiet Wärben in die Tiefe und verletzte sich dabei tödlich.

Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, meldeten sich Angehörige bei der Polizei, nachdem der Mann nicht nach Hause zurückgekehrt war. Daraufhin kam es zu einer Suchaktion mit rund zwei Dutzend Einsatzkräften der Alpinen Rettung Glarnerland, der Rega und der Polizei. Bei einem Suchflug wurde der Vermisste dann gegen 23.15 Uhr auf 1512 Meter über Meer gefunden. Wie es zum Unfall kommen konnte, klären die Kantonspolizei sowie die Staatsanwaltschaft Glarus nun ab.