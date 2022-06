Mann prallt in Mauer - Schuld ist eine Fliege

Ein 23-jähriger Autofahrer war auf der Sernftalstrasse von Elm her in Richtung Schwanden unterwegs. Kurz nach der «Höfliegg»-Kurve flog ihm nach eigenen Angaben eine Fliege ins Gesicht, weswegen er kurz die Augen schloss. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, verlor er in der Folge die Herrschaft über sein Fahrzeug, kollidierte mit der rechtsseitigen Mauer und anschliessend frontal mit der Leitplanke auf der Gegenfahrbahn.

Der Lenker blieb beim Unfall unverletzt. An seinem Auto sowie an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden. (red)