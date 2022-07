Lieferwagen prallt in Autoheck

Auf dem Kirchweg in Glarus ereignete sich am Freitag um 11.15 Uhr ein Unfall. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Glarus war ein 24-jähriger Lieferwagenfahrer in Richtung Näfels unterwegs. Eine vor ihm fahrende, 30-jährige Autofahrerin verlangsamte die Fahrt, um einem Auto den Vortritt zu gewähren, das die Strasse überquerte. Das Manöver bemerkte der Lieferwagenfahrer zu spät und sein Fahrzeug prallte in das Heck des Autos der 30-Jährigen.

Beide Personen blieben unverletzt, wie es weiter heisst. An den Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. (red)