Lieferwagen prallt in Auto

Am Mittwoch kurz vor 18 Uhr ist ein 57-jähriger Autofahrer von Netstal auf der Näfelser Oberdorfstrasse gefahren. Beim Zebrastreifen vor dem Kino Näfels hielt er an, damit ein Fussgänger über die Strasse gehen konnte. Der 60-jährige Fahrer eines Lieferwagens, der hinter dem Auto fuhr, merkte dies zu spät.

Gemäss der Kantonspolizei Glarus hatte er seinen Blick auf das Display seiner Freisprechanlage in der Mittelkonsole gerichtet. Trotz sofortiger Bremsung kollidierte er mit dem Heck des stehenden Autos. Verletzt wurde dabei niemand, an den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfall führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Raum Näfels. (so)