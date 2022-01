Lieferwagen kracht in einen Bistro-Eingang

Am Mittwochnachmittag, um 14.55 Uhr ereignete sich laut der Kantonspolizei Glarus in Näfels ein Verkehrsunfall mit Sachschadenfolge. Der Lenker eines Lieferwagens war auf der Schmiedgasse unterwegs und wollte nach rechts auf die Hauptstrasse einbiegen.

Wie es heisst, übersah der 50-Jährige links ein vortrittsberechtigtes Auto, worauf es zu einer Kollision kam. In der Folge kollidierte der Lieferwagen mit dem Eingang des angrenzenden Bistros. Verletzt wurde niemand. An den Autos und am Gebäude entstand Sachschaden. (so)