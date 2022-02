Lieferwagen fährt in Hausecke

Am Donnerstag um 10.50 ereignete sich auf der Hauptstrasse in Bilten ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lieferwagens war in Richtung Niederurnen unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Aus noch ungeklärten Gründen, habe der 60-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Es kollidierte mit einer Hausecke.

Mit im Lieferwagen sass eine Frau, die sich bei dem Unfall Prellungen zuzog. Die Ambulanz brachte sie und den Fahrer zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus. Auch die Ölwehr wurde aufgeboten. An der Hausfassade und am Fahrzeug entstand Sachschaden. (so)