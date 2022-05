Leitplanke spiesst Auto auf

Ein 73-jähriger Autofahrer war kurz vor 22 Uhr in Glarus auf der Dr. Joachim-Heer-Strasse in Richtung Hauptstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus am Sonntag mitteilte. Kurz vor der Spielhofkreuzung geriet er von der Fahrbahn und prallte in die rechtsseitige Leitplanke. Dabei drang der Holm der Leitplanke in das Fahrzeug.

Am Auto sowie an den Strasseneinrichtungen entstand Sachschaden, der Autofahrer blieb unverletzt. Beim Man n wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.