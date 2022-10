Leichte Verletzungen nach Sekundenschlaf

Am Samstagmorgen, um etwa 9.15 Uhr, hat sich auf der Kantonsstrasse zwischen Netstal und Näfels ein Selbstunfall mit einem Auto ereignet, wie die Glarner Polizei schreibt. Ein 22-jähriger Fahrer sei im Bereich «Mühle» in einen Sekundenschlaf geraten und rechtsseitig von der Strasse abgekommen. Darauf kollidierte das Auto mit dem Strassenzaun, drehte sich und kam in Gegenfahrtrichtung zum Stillstand, heisst es weiter. Am Auto und an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden. Der Autofahrer verletzte sich leicht. (red)