Kurz eingenickt: Autofahrer baut Unfall in Näfels

Der Autofahrer kam am Donnerstagnachmittag um 15.35 Uhr von der Autobahn A3, als der Unfall passierte. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus verlor der 20-Jährige auf der Zubringerstrasse in Näfels die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr über die Gegenfahrbahn, geriet links von der Strasse, durchbrach den Strassenzaun und kam auf der angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Grund für den Unfall war gemäss Mitteilung ein Sekundenschlaf des Mannes. Er verletzte sich beim Unfall nicht. Am Auto und an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden. (so)