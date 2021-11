Kopfverletzung nach Sturz mit dem Velo

Am Donnerstag um 13.30 Uhr ereignete sich auf der Strasse «Im Tschachen» in Ennenda ein Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte der 14-jährige Velofahrer auf dem Weg in die Schule. Dabei verletzte er sich erheblich am Kopf und zog sich Prellungen am Oberschenkel zu. Der Junge musste mit der Ambulanz ins Kantonsspital Glarus gebracht werden. Wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung vermeldet, sei die Unfallursache zurzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (so)