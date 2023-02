E-Bike-Fahrerin wird bei Verkehrsunfall in Chur verletzt

Kurz vor 19 Uhr ist es am Donnerstag auf der Loëstrasse in Chur zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Bike gekommen. Ein 59-jähriger Autolenker fuhr auf der Kreuzgasse zur Loëstrasse und wollte anschliessend nach links in diese abbiegen, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur heisst.

Gleichzeitig fuhr die 59-jährige E-Bike-Fahrerin über die Loëstrasse in Richtung Stadtzentrum. Im Einmündungsbereich kam es zu einer frontal und seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Wie es weiter heisst, stürzte dabei die E-Bikerin und zog sich eine Kopfverletzung zu. Sie wurde mit der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt. (red)