Kollision zwischen zwei Velos

Eine 21-jährige E-Bike-Fahrerin fuhr am Dienstag in Richtung Näfels. Das teilt die Kantonspolizei Glarus mit. Zur selben Zeit sei ein 39-jähriger Rennvelofahrer in der Gegenrichtung auf dem Zaunweg unterwegs gewesen. Wie es heisst, ist es aus ungeklärten Gründen zu einer Kollision gekommen. Die beiden Beteiligten seien gestürzt und haben sich dabei Prellungen und Schürfungen zugezogen. Die Ambulanz brachte laut der Kantonspolizei beide ins Kantonsspital Glarus. An den Fahrrädern entstand Sachschaden. (red)