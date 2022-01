Kollision wegen Sekundenschlaf

Am Donnerstag, 20.01.2022, 05.00 Uhr, kam es auf der Hauptstrasse in Näfels zu einem Verkehrsunfall. Die Lenkerin eines Personenwagens war zwischen Netstal und Näfels unterwegs. Auf Höhe Mühle verlor die 21-Jährige wegen eines Sekundenschlafs die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses kam rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Kandelaber, durchbrach den Strassenzaun und kam in der Folge auf der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Die Ambulanz brachte die Lenkerin zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus. Am Auto und an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden. (kapo)