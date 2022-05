Kollision wegen einem Blick aufs Navigationsgerät

Ein Lenker eines Lieferwagens war am frühen Mittwochmorgen, um 4.30 Uhr, in Richtung Netstal unterwegs. Das schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Nach einem Blick aufs Navigationsgerät sei der 29-Jährige mit einer Fussgängerinsel und einem Kandelaber kollidiert. Beim Unfall habe sich niemand verletzt. Das Fahrzeug wurde total beschädigt, heisst es weiter. An der Strasseneinrichtung sei Sachschaden entstanden. Weil Motorenöl auslief, wurde die Ölwehr beigezogen. Während den Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der Verkehr für rund eine Stunde über die Burgstrasse umgeleitet werden. (red)